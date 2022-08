ASCOLTA L'ARTICOLO

Il sindaco di Partanna Nicola Catania è candidato all’Assemblea Regionale Siciliana col partito “Fratelli d’Italia”. L’accettazione della candidatura si è avuta ieri dopo che, nelle mani del Segretario comunale Elia Maggio, è stata autenticata la firma della sottoscrizione. Per Catania, dipendente regionale in aspettativa, 60 anni, è la prima esperienza in una tornata elettorale del prossimo 25 settembre per occupare uno scranno a Palazzo dei Normanni: «È una sfida ma soprattutto un impegno per il territorio che voglio condurre insieme a quanti mi sosterranno – spiega Nicola Catania – la mia entusiasmante esperienza di sindaco da 9 anni e da coordinatore dei primi cittadini del Belìce dal 2008 mi ha condotto a un rapporto diretto con la gente, all’ascolto e alla conoscenza delle esigenze che arrivano direttamente dal territorio, per il quale in questi anni non è venuto meno il mio impegno presso la Regione e a Roma».

Non a caso “Voce al territorio” è lo slogan della campagna che il sindaco di Partanna ha scelto per le elezioni regionali, dopo che, lo scorso 24 aprile, Catania ricevette delega per stilare il Manifesto per il territorio, chiamando a raccolta amministratori del territorio, liberi professionisti, cittadini comuni. Attualmente Nicola Catania è anche Presidente della SRR “Trapani Sud”, la società che sovrintende alla raccolta rifiuti in undici comuni della fascia sud della provincia di Trapani.

AUTORE. Comunicato Stampa