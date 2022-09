ASCOLTA L'ARTICOLO

Hanno avuto inizio alle ore 14:00 le operazioni di scrutinio delle scheda elettorali per l’elezione del presidente della Regione siciliana e i 70 deputati dell’Assemblea Regionale Sicilia. Sono in sei a correre per la poltrona di Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione, Renato Schifani, del centrodestra – che un exit pol del consorzio Rai-Opinio, indicherebbe come vincitore – poi Cateno De Luca della coalizione “De Luca sindaco di Sicilia”, quindi Caterina Chinnici, del Pd e della lista Centopassi, Nuccio Di Paola, del M5S, Gaetano Armao, candidato di Azione e Italia Viva, ed Eliana Esposito, candidata di ‘Siciliani liberi’.

Pubblichiamo i risultati degli scrutini di 16 sezioni su 455. Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo

Per le elezioni regionali in Sicilia ha votato il 48,62 per cento degli aventi diritto, ovvero 2.249.870 votanti su 4.627.146 elettori. Il dato sull’affluenza del 2022 è comunque superiore a quello di cinque anni fa quando era stata del 46,75%.

