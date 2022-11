ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono numerosi i brand sportivi che puntano sulle borracce personalizzate per proporle come regali aziendali. Si tratta di prodotti che offrono molteplici vantaggi, visto che si prestano a essere decorati in tanti modi diversi e a essere realizzati con una grande varietà di materiali. Le borracce personalizzate sono ideali non solo per fare sport, ma anche per il tempo libero, che si tratti di una passeggiata al parco o di una escursione in campagna. Un regalo aziendale da non perdere, ma che deve essere scelto con attenzione: il riferimento è in particolare ai materiali, che devono essere resistenti ed ecologici. È auspicabile, inoltre, che il prodotto selezionato rispecchi l’immagine e l’identità del marchio.

Le caratteristiche delle borracce personalizzate

Questa tipologia di prodotto in molti casi viene scelta in qualità di omaggio per i fornitori, per i clienti e per i dipendenti delle aziende del comparto wellness e del comparto fitness. Chiunque gestisca un business affine, pertanto, non si può lasciar scappare l’occasione di approfittare dei vantaggi offerti sia dalle borracce che dai thermos. Come ogni altro gadget su misura, anche in questo caso si ha a che fare con prodotti che possono essere considerati a tutti gli effetti degli strumenti di promozione e di comunicazione dei marchi.

Come si decorano le borracce

È possibile decorare le borracce non solo con il logo aziendale, ma anche con le tonalità cromatiche che richiamano una specifica attività. I prodotti stessi, in virtù del loro concept, tendono a riprodurre una particolare filosofia. Quando si pensa a una borraccia, infatti, si immagina una vita piena di avventure, con il movimento e le escursioni, ma anche il costante contatto con la natura. Questa è la ragione per la quale in molti casi questi prodotti si basano su materie prime di tipo eco-friendly: quanto di meglio si possa desiderare per rispecchiare una vision green che punti sul rispetto per l’ambiente e sulla sostenibilità.

Le borracce e l’esercizio fisico

Tutti coloro che si cimentano in attività fisiche sono consapevoli della reale utilità delle borracce. Nel corso del workout non si può fare a meno di tenere a portata di mano l’acqua in qualunque momento. Ecco perché le borracce sono gadget che si rivelano funzionali in una grande varietà di occasioni. E infatti i marchi sportivi scelgono tale soluzione molto spesso ogni volta che si deve proporre un omaggio al proprio staff o al proprio pubblico. Tra l’altro le borracce sono caratterizzate da una superficie ben levigata e liscia e si prestano a essere decorate con un logo con facilità. Ce ne sono di tanti colori differenti, ed è per questo che è facile trovare il colore più in linea con il proprio marchio.

Le borracce termiche

Molto pratiche e comode sono le borracce termiche. Sul mercato si possono trovare fra l’altro modelli che integrano un infusore per il tè. Proprio quel che ci vuole per godersi una bevanda calda, per esempio, alla fine di una sessione di trekking. Ma volendo si possono scegliere anche le borracce pieghevoli, studiate per entrare con facilità in una borsa o in uno zaino, oppure munite di un gancio che può essere applicato a una cintura o a una cinghia. Come si vede, le opportunità fra cui scegliere sono davvero tante.

Dove trovare le borracce da personalizzare

Per trovare borracce da usare come gadget personalizzati si può fare riferimento al catalogo di Gadget365 , una realtà italiana presente sul mercato da molti anni. Il team di questa azienda è sempre pronto a offrire un supporto ottimale in fase di scelta e acquisto.

L’alluminio e gli altri materiali

Per quel che riguarda i materiali, sono molto diffuse le borracce in alluminio, che in molti casi sono dotate di moschettone in modo da consentire l’aggancio allo zaino. Le borracce di vetro, invece, sono sinonimo di eleganza, in modo particolare nel caso in cui siano trasparenti. Non vanno dimenticate in questa rassegna le borracce in plastica, che sono maneggevoli e leggere. L’acciaio, infine, è un materiale lucente dal potenziale estetico straordinario. Per i modelli green si può optare per i modelli con una copertura in silicone morbido o per quelli realizzati in fibra di bambù e abbinati a un tappo di sughero.

