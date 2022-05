ASCOLTA L'ARTICOLO

Pubblichiamo di seguito l’elenco degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione di Castelvetrano per i referendum popolari indetti per domenica 12 giugno 2022. Il sorteggio è avvenuto lo scorso 18 maggio in pubblica adunanza nella sede del Comune.

AUTORE. Redazione