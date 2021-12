ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comune di Castelvetrano rende noto che in esecuzione della circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166 che illustra nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia, specificando i requisiti di accesso al beneficio, il regime fiscale e le compatibilità con altre misure di sostegno come il Reddito di Cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (REM, NASpl, Cassa Integrazione, Guadagni, ANF,ecc.).

La misura consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori.

Il beneficio, in caso di presentazione della domanda dal 1 gennaio al 30 giugno, è corrisposto con anticipazione di sei mensilità e successivo saldo. Se la domanda di reddito di libertà viene presentata dal 1 luglio al 31 dicembre, l’importo verrà concesso in un’unica soluzione.

La misura, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito.

Destinatari del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno e le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria. Si allega il modello della domanda che deve essere trasmessa dai soggetti aventi diritto all’INPS per il tramite del Comune di Castelvetrano ed inviata alla

II Direzione Organizzativa “Servizi al Cittadino” all’indirizzo di posta elettronica certificata dir.servizicittadino@pec.comune.castelvetrano.tp.it o all’indirizzo di posta elettrica ordinaria dir.servizicittadino@comune.castelvetrano.tp.it dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato. Per chiarimenti e supporto nella compilazione della domanda, è possibile contattare il numero 348 0376163 o rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, sito in Piazzale Generale Cascino 8, previo appuntamento nei giorni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

