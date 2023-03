ASCOLTA L'ARTICOLO

Un insolito red carpet ha acceso ieri le luci in Via Militello a Castelvetrano. La piccola viuzza del centro storico ha ospitato infatti il Fashion Show organizzato da Salvatore Tortorici, un giovane che ha investito tanto per offrire nella sua città un salone dove poter esprimere il suo lato più artistico. Dall’esperienza maturata in circa 20 anni di attività ha pensato di organizzare un evento per presentare la nuova collezione di acconciature da cerimonia. Evento che ha visto la partecipazione di un ottimo pubblico grazie anche alla partecipazione di Giovanna Darbisi nelle vesti di presentatrice, il gruppo musicale PAK, il fotografo Carmelo Certa e la Gioielleria Noto.

Quello di Salvatore non è solo un lavoro. Da parrucchiere esperto spinto da una grande passione ha accompagnato centinaia di donne fino al momento più importante della loro vita. “Ho capito subito – ci racconta – che questo mondo mi apparteneva. Interagire con le clienti mi ha permesso di superare anche la mia timidezza. Ho sempre cercato il meglio per questo mestiere. Non mi sono mai tirato indietro davanti alle difficoltà perché ho sempre creduto in me stesso fino al giorno più bello, la realizzazione del mio salone. Oggi sono fiero di me stesso ed immensamente grato per avere al mio fianco persone che mi supportano e soprattutto sopportano nelle mie scelte”

Il salone di Salvatore Tortorici si trova in Via Militello, 7 a Castelvetrano. Info 0924 525693

AUTORE. Redazione