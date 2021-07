Non ci saranno solo i tre concerti dei big alle Cave di Cusa per la stagione estiva degli spettacoli “E…state con noi”, presentata stamattina al baglio Florio dell’area archeologica a Campobello di Mazara. Confermati il 4 agosto (unica data alle Cave) per Antonello Venditti, il 23 agosto Gianna Nannini e il 28 agosto Gigi D’Alessio. È stato l’organizzatore Nuccio La Ferlita stamattina a illustrare alcuni particolari tecnici dell’allestimento. La platea sarà di 1.000 posti numerati e distanziati l’uno dall’altro di 1 metro: «L’ingresso sarà consentito senza obbligo di Green Pass e di tampone», ha ribadito. Il Comune di Campobello per i tre concerti spenderà 54 mila euro: il sindaco Giuseppe Castiglione ha assicurato che a giorni la delibera verrà approvata. Intanto la prevendita è ancora aperta e ci sono posti disponibili.

La rassegna estiva promossa dal Comune si svolgerà interamente alle Cave di Cusa. Oltre ai concerti dei big ecco gli altri spettacoli in programma: commedia “La vera storia della guerra di Troia” (8 agosto, 10 euro), concerto di Giandomenico Anellino (10 agosto, 10 euro), opera teatrale “Mater Matri” (12 agosto, 10 euro), omaggio a Massimo Ranieri (13 agosto, 5 euro), commedia “2020 l’annu di lu Coronavirus” (20 agosto, 7 euro), concerto-tributo a Franco Battiato (21 agosto, 10 euro), concerto degli Shakalab (25 agosto, 10 euro). Per “Sicilia Parra”, rassegna diretta da Piero Indelicato, invece: concerto di Mauro Carpi (31 agosto, 7,50 euro), concerto musicale “Ciak Sicilia…si suona” (2 settembre, 7,50 euro), pièce teatrale “Donne di mafia” (3 settembre, 7,50 euro), “Fiato di madre” con Sergio Vespertino (5 settembre, 7,50 euro) e spettacolo “Sogno di una notte a Bicocca” (11 settembre, 7,50 euro).

Alla conferenza hanno preso parte anche il vice sindaco Antonella Moceri e il Direttore del Parco archeologico di Selinunte Bernardo Agrò che ha ribadito la sinergia tra gli enti e l’obiettivo raggiunto di valorizzare e rendere maggiormente fruibili i siti archeologici anche attraverso queste iniziative.