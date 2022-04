ASCOLTA L'ARTICOLO

In occasione dell’Earth Day – la Giornata della Terra che si celebra in tutto il mondo dal 1970 oggi 22 aprile – alcune scuole di Castelvetrano parteciperanno alla prima delle tre giornate dedicate alla sostenibilità ambientale. Si tratta di istituti scolastici che aderiscono alla rete “Scuole Amiche di Unicef”. Stamattina al Parco archeologico di Selinunte il primo appuntamento che, per l’occasione, ha visto arrivare una troupe di Rai Tre per testimoniare l’impegno dei più piccoli all’Earth Day. E proprio al Parco archeologico di Selinunte “CoopCulture” proporrà visite didattiche a tema, sviluppando percorsi tra archeologia e ambiente. Il Parco di Selinunte è immerso nella natura e i templi sembrano nascere dagli spazi ancora incontaminati.

L’idea è quella di far nascere nel pubblico di domani, la coscienza profonda del rispetto della natura, delle aree verdi, ma anche degli effetti devastanti che possono avere sull’ecosistema, i fenomeni che causano i cambiamenti climatici. Tra le iniziative c’è la “Passeggiata del benessere” che si svolgerà oggi con i bambini, promossa dal Comitato provinciale Unicef, “Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” e “CoopCulture”: si tratta di una visita-laboratorio promossa nell’ambito della campagna “Cambiamo Aria – Uniti per un mondo sostenibile”. È il primo di una serie di progetti di engagement con la provincia di Trapani che vedrà “CoopCulture” collaborare con il Parco archeologico di Selinunte.

AUTORE. Redazione