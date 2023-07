ASCOLTA L'ARTICOLO

«Discovering Sicily’s West Coast» è il titolo dell’edizione 2023 del Summer Camp organizzato dal Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice.

Un’esperienza di condivisione di culture, lingue, storie, sogni che ha per protagonisti dieci ragazzi e ragazze provenienti da Danimarca, Francia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria, ospiti di altrettante famiglie di Castelvetrano.

Il Summer Camp del Rotary offre l’occasione ideale e per riscoprire la gioia degli spazi aperti, di luoghi affascinanti, le abilità personali che i ragazzi acquisiscono automaticamente durante in questo breve periodo e che aiuteranno nel tempo non solo nelle relazioni personali ma qualsiasi ambito della vita.

Questa iniziativa contribuirà ad aumentare la fiducia in sé stessi, a costruire solide amicizie ed alla convivenza pacifica tra i popoli.

AUTORE. Redazione