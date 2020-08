Salgono a 15 i casi positivi di coronavirus in provincia di Trapani . Ai sette asintomatici e in quarantena domiciliari già sotto osservazione dell’Asp Trapani, si sono aggiunti ora altri 8 nuovi casi: sette sono passeggeri che erano a bordo del pullman di linea Palermo-Trapani, mentre un giovane è risultato positivo dopo essere tornato dalle vacanze trascorse sull’isola di Malta.

I nuovi otto casi sono, comunque, tutti asintomatici e in quarantena domiciliare. Nel rispetto dell’ordinanza del Presidente della Regione, Nello Musumeci, continua, intanto, l’obbligo di indossare la mascherina anche in luoghi all’aperto, dove non è possibile mantenere il distanziamento.