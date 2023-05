ASCOLTA L'ARTICOLO

Sabato scorso anche a Castelvetrano, è stata realizzata l’iniziativa promossa dall’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli COOP che prevedeva, con la collaborazione dei punti vendita coop, la raccolta di prodotti alimentari per associazioni o cooperative che lavorano nel sociale. I prodotti raccolti quest’anno sono andati alle comunità alloggio per minori IL GABBIANO di Castelvetrano ed IL PELLICANO di Santa Ninfa. La cooperativa TALENTI, ente gestore delle comunità, ringrazia quanti con grande generosità, hanno contribuito donando pasta, biscotti, prodotti per infanzia, prodotti in scatola e tanto altro ancora. L’iniziativa è stata possibile grazie al punto vendita Coop DI Più srl di via Sapegno per aver messo a disposizione il proprio locale.

AUTORE. Redazione