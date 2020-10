Sono oltre 2.000 le schede elettorali che sono state già raccolte dal Comitato “Orgoglio Castelvetranese Belicino” in segno di protesta per il declassamento dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Oltre il gazebo allestito di fronte il nosocomio, il Comitato si è organizzato nell’attività di informazione e raccolta delle schede elettorali anche in alcuni luoghi pubblici del Belìce: mercatini, spazi antistanti le parrocchie.