Domenica 5 novembre i visitatori del Parco Archeologico di Selinunte hanno potuto assistere alla prima giornata di raccolta delle olive prodotte nell’uliveto monumentale incastonato tra le rovine dell’antica colonia greca. Gli operai al servizio della ditta in capo a Danilo Montalbano hanno raccolto a mano per conto della Azienda Agricola Centonze le poche olive prodotte dopo il radicale intervento sui campi curato dalla stessa che ne e’ affidataria. I visitatori hanno cosi potuto coniugare la visita alle rovine con l’osservazione della tecnica della brucatura a mano delle olive, tipica della nostra città. La coltivazione ed il ripristino produttivo degli uliveti del parco è stata fortemente voluta dal direttore dott. Felice Crescente per poter salvaguardare al meglio l’aspetto paesaggistico ed affinché si possano veicolare cosi nel mondo le piccole produzioni di nicchia ottenute dai terreni tornati finalmente alla loro originale bellezza. L’iniziativa in concomitanza con la prima domenica del mese con ingresso gratuito ha riscontrato un ottimo successo e dal prossimo anno verra’ ripetuta durante la campagna olearia.

“Quest’anno – ha dichiarato Nino Centonze, titolare dell’Azienda Agricola Centonze – siamo dovuti intervenire con una energica potatura dato lo stato in cui versavano le piante, che certamente ha fatto si che la produzione sia stata veramente marginale. Inoltre e’ stato fatto un notevole sforzo di pulizia dalle sterpaglie e dalle cataste di legna lasciata negli uliveti del parco da anni. Ma finalmente oggi possiamo dire che la bellezza e la salute di uno degli uliveti più belli del mondo siano tornate visibili agli occhi di tutti. Nei prossimi mesi attraverso il nostro impegno comunicativo ci occuperemo di portare a conoscenza di chiunque arrivi in Sicilia l’opportunità di poter visitare il parco durante la raccolta delle olive”

