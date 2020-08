In clima “teso” dovuto a tanta preoccupazione per la pandemia #CoronaVirus, ogni tanto arriva qualche bell’ incoraggiamento che allieva qualche aspetto delle problematiche del sistema sanitario. Dalla rilevazione dati Avis comunali della provincia di Trapani, le donazioni di sangue I° Semestre 2020 registra circa 700 sacche di sangue in più, con un incremento vicino al 12℅, rispetto allo stesso periodo del 2019 per un totale di 6682 sacche.

Incremento anche nelle donazioni in aferesi di Plasma presso i centri trasfusionali di Marsala e Trapani, da cui non manca collaborazione e supporto da parte di tutto il personale sanitario e dirigenti medici. Considerato il difficile periodo dovuto al #CoronaVirus, questi risultati incoraggiano gli avisini e ripagano il tanto impegno di volontariato dei donatori, dirigenti e personale sanitario, “toccando con mano” che si è sulla strada giusta pensando al motto, “Give blood and make the world a healthier place” (Dona il sangue e rendi il mondo un posto più sano), considerando anche che nei mesi di Luglio e Agosto si registra un ulteriore incremento.

In un momento in cui l’autosufficienza ematica regionale è in sofferenza per la cronica emergenza mancanza sangue estiva, la solidarietà avisina trapanese risponde concretamente all’appello per non far mancare il proprio contributo per coloro che hanno bisogno di trasfusioni per vivere.

«Cari donatori, volontari, dirigenti, personale sanitario, avisini tutti, nessuno mai vi ringrazierà per quello che fate, anche perché i pazienti non sapranno mai da chi o da dove proviene la sacca di sangue trasfusa; la nostra attività è silente e molto impegnativa, ma sappiamo che è di vitale importanza per la salute pubblica, lo abbiamo fatto dal 1977 e continueremo a farlo per il raggiungimento dell’autosufficienza ematica siciliana; e allora permettermi di ringraziare di cuore tutti i 7400 soci donatori e tutte le Avis comunali a nome di Avis Provinciale con l’auspicio di continuare “l’avanzata” della solidarietà avisina trapanese. #GrazieAvisini #AvisProvincialeTrapani» – sono le parole del Presidente Provinciale Francesco Licata.