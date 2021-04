L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano informa la cittadinanza che in occasione della festività della Pasquetta, lunedì 5 aprile, il servizio di raccolta rifiuti sarà regolarmente effettuato come da calendario.

In un post sui social ribadisce che l’orario di esposizione dei rifiuti resta invariato, dalle ore 21:00. Viene inoltre ribadito che con l’ordinanza N. 57 DEL 10/08/2020 per la “ Definizione delle violazioni e determinazione delle sanzioni in materia di igiene urbana”, per una questione di decoro e pulizia dell’ambiente urbano, è fatto DIVIETO di utilizzare sacchi di colore nero o sacchi che non permettano di visualizzare la tipologia del rifiuto contenuto. Si invitano i cittadini al rispetto dell’ordinanza, al fine di non incorrere in pesanti sanzioni, derivanti anche dalle telecamere istallate.