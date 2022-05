Al via il crowdfunding per finanziare le attività di “Pensiero contemporaneo”, il luogo di cultura allestito davanti l’ingresso del Parco archeologico di Selinunte. Alla campagna di raccolta ha come titolo “Di questa Terra facciamone un giardino” hanno aderito artisti e personalità del panorama nazionale e tra questi lo scienziato Stefano Mancuso, il musicista Eugenio Bennato, l’artista-mecenate Antonio Presti, gli scrittori Gaetano Savatteri e Giosuè Calaciura, il giornalista Attilio Bolzoni, gli attori Fabrizio Ferracane, Salvo Piparo ed Enrico Stassi e il Presidente della Rete Museale e Naturale Belicina Giuseppe Maiorana.

«Con enormi sacrifici non ci siamo fermati neanche con il Covid – racconta Umberto Leone, artista e Presidente dell’associazione “Selinunte cunta e canta” – in questi anni di attività, la nostra sede, che è adiacente all’ingresso del Parco archeologico è divenuta un piccolo polo culturale. Nell’area verde, destinata a giardino artistico, abbiamo già collocato alcune installazioni e sculture. Metteremo e piantumeremo nuove essenze arboree. L’altra parte dei fondi servirà per finanziare le attività culturali che hanno il loro apice ad agosto con il Premio “Pino Veneziano”, il cantastorie di Selinunte che commosse Borges e che De Andrè volle come spalla in un suo concerto in Sicilia. Non possiamo sprecare tutto questo lavoro, abbiamo bisogno del sostegno di tutti voi». Per sostenere le attività basta cliccare QUI e donare.

AUTORE. Redazione