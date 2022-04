ASCOLTA L'ARTICOLO

Per due anni, viste le disposizioni anti Covid-19, a Castelvetrano non si è svolta il tradizionale rito dell’Aurora che, invece, torna quest’anno dopo il via libera alle processioni dato dalla Conferenza Episcopale Siciliana. A organizzarla è la locale Confraternita di San Giuseppe che per la domenica di Pasqua si terrà il tradizionale incontro tra i simulacri al Sistema delle piazze. Un ritorno attesissimo per fedeli e curiosi. E l’occasione, proprio per la Confraternita, sarà quella di raccogliere alcuni fondi per il sodalizio stesso. I due anni di stop hanno pesato, «e per sostenere la Confraternita abbiamo avviato una raccolta fondi, proprio per sostenere la nostra più bella tradizione», chiarisce il priore Franco Noto. A disposizione di chi vorrà fare un bonifico con un contributo libero c’è a disposizione un Iban: IT41G0895281830000000079624, intestato alla Confraternita di San Giuseppe. Nella causale bisognerà inserire: “Contributo per l’Aurora”.

L’Aurora è un rito propiziatorio legato al significato cristiano della Pasqua. Tale rappresentazione fu introdotta intorno al 1660 dai padri Carmelitani Scalzi di Santa Teresa, il cui convento, oggi distrutto, era annesso alla chiesa di San Giuseppe.

