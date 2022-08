ASCOLTA L'ARTICOLO

Tra il questore di Trapani e Aurora Ranno, Presidente dell’associazione “Cotulevi” di Trapani è stato firmato il protocollo d’intesa “Zeus” destinato ai “maltrattanti” nei cui confronti è stato emesso un “ammonimento” del questore per atti persecutori o maltrattamenti in famiglia. La normativa in materia, infatti, prevede che il questore “informi” l’ammonito della possibilità di accedere a percorsi trattamentali specifici offerti dai servizi presenti sul territorio. Il protocollo prevede proprio l’istituzione di questi percorsi gratuiti che consentono al miglioramento della gestione delle emozioni.

