Nell’ambito della rassegna Teatro d’aMare, la stagione degli spettacoli che la LD Communication organizza, presso il Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte, questa sera, venerdì 20 agosto alle ore 21.30 andrà in scena lo spettacolo “Sansoni ma non troppo”.

“I due artisti hanno scelto Triscina ed il nostro teatro per uno dei cinque spettacoli della stagione estiva- afferma Alessandro Quarrato amministratore della LD communication- e questo ci riempie di orgoglio e premia gli sforzi compiuti in questi anni dove senza alcuna contribuzione pubblica, ma solo con l’iniziativa di privati abbiamo riportato la cultura a Triscina e restituito alla fruizione un sito che era stato abbandonato all’incuria. Mi auguro di vedere domani tantissima gente, si va verso il tutto esaurito, che venga a divertirsi con la comicità straordinaria dei due artisti amatissimi.”

Fabrizio e Federico Sansone, in arte I Sansoni, sono due attori e creator siciliani.

Fratelli nella vita e sul lavoro sono gli autori di loro stessi; campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni totali in soli 3 anni su tutte le piattaforme digitali (Facebook, Youtube, Instagram e TikTok), sono noti per la serie dedicata al ‘fastidio’ e per i loro ‘web-metraggi’ su tutti il video “IO non SONO RAZZISTA, però…” che, da solo, ha totalizzato più di 30 milioni di visualizzazioni creando un dibattito sociale per diversi mesi sul razzismo.

Lo sfondo comico-satirico è quello preferito ma non hanno mai disdegnato la risata d’istinto. In ogni loro creazione lasciano un insegnamento, anche se recondito o apparentemente nascosto, c’è sempre un motivo per cui ironizzano. Il 2018 da il via alla loro nuova vita professionale con il debutto a teatro del loro primo spettacolo “Fratelli, ma non troppo!” con cui totalizzano in due anni più di 40 date sold-out; tour che li porta a riempire il calendario eventi nella loro Sicilia ma anche in due importanti appuntamenti a Roma e Pescara che riscuotono un grande successo di critica e pubblico. Nell’estate dello stesso anno conducono con Maddalena Corvaglia alcune puntate di “Paperissima Sprint” in onda su Canale5.

Nella primavera 2019 in occasione della nuova edizione di “Ciao Darwin – Terre Desolate” in onda su Canale5 con Paolo Bonolis, conducono in streaming sulle piattaforme ufficiali del programma l’appuntamento settimanale “Top5 – Ciao Darwin”. Nel mese di settembre dello stesso anno, tornano in tv come ospiti della finale de “Il Festival di Castrocaro” condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino in diretta su Rai2.

Nel 2021 vengono chiamati da Sky Italia per condurre una rubrica quotidiana di attualità in chiave ironica nel programma “Ogni Mattina” in onda su Tv8 e condotto da Adriana Volpe. Nella primavera dello stesso anno lanciano il primo show interattivo “comEDYteVOI”; tre appuntamenti in diretta ogni lunedì sera dal 24 maggio sulle loro piattaforme digitali con protagonista assoluto il pubblico.

I Sansoni sono attivi quotidianamente sulle loro piattaforme digitali; comunicatori e showman 2.0 hanno prodotto più di 300 puntate inedite per oltre 1000 ore di contenuti. Attenti e sensibili ai temi di attualità e alle tendenze in continua evoluzione i loro prodotti virali li posizionano tra gli artisti e creator digitali più apprezzati in Italia e con un trend in continua crescita di anno in anno.

