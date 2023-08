ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo il grande successo dell’evento Triscina Awards che ha visto un parterre di premiati ed il divertentissimo show del duo comico palermitano Matranga e Minafò, reduce dai successi di Sicilia Cabaret e da Made in Sud, torna la comicità al Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina. Questa sera, martedì 08 agosto con inizio alle 21.15, ci sarà da morire dal ridere con lo spettacolo della Tramp dal Titolo “Comic 90100” che racchiude al suo interno una squadra di comici irresistibili e molto amati dai giovani con milioni di follower sui social network.

in scena Chris Clun, per lui un gradito ritorno al Franchi-Ingrassia dopo il grande successo dello scorso anno, Simone Riccobono, Francesco Gottuso, gli amatissimi Badaboom, star di Tik Tok con le loro parodie musicali, Antonio Panzica, Chicco Tortora e Roberto Pizzo.L’evento dell’estate 2023 vi aspetta non puoi perderlo, biglietti in vendita a 10 euro , presso il botteghino del teatro, o presso l’agenzia City Pass Travel a Castelvetrano o presso il Lido aloha a Triscina oppure direttamente su Live ticket al seguente link: https://www.liveticket. it/evento.aspx?Id=443429&& CallingPageUrl=https%3a%2f% 2fwww.liveticket.it%2fricerca_ eventi.aspx%3fId%3d8444% 26Testo%3dCOMIC&InstantBuy=1# ancWizard

