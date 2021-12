ASCOLTA L'ARTICOLO

Record di vaccinazioni con quasi 400 inoculazioni (tante le prime dosi) ieri presso l’hub vaccinale allestito presso l’ex Mo-Car in contrada Magaggiari a Castelvetrano. Sarà stato l’aumento vertiginoso dei casi Covid-19 in provincia e la diffusione della pandemia in tutta Italia con numeri mai registrati prima, ma presso l’ex concessionaria negli ultimi giorni si è registrato un aumento dei vaccini somministrati. Ieri si è raggiunto un numero record di vaccini inoculati da quanto l’hub è stato aperto. Al momento il punto vaccinale è aperto 4 volte a settimana ma l’auspicio è che l’Asp Trapani possa riorganizzare l’apertura tutti i giorni a settimana. Anche gli ampi spazi di parcheggio esterno e all’interno dello stesso hub sono caratteristiche di gradimento degli utenti.

AUTORE. Redazione