In questi giorni di caldo estremo, si è più volte scritto e parlato delle località in cui si siano registrate le temperature più alte in ambito europeo. Vengono citate temperature record registrate parecchi anni fà, sia in Sicilia che all’estero, ed anche altre registrate in questi giorni. Come limite massimo si evidenziano i 48 gradi di Atene del 1977, i 48,5° a Catenanuova del 1999, i 48,8° registrati nel siracusano l’11 agosto di quest’anno. La RAI in questi giorno ha dato molto risalto al fattore climatico in corso citando soltanto le località ed i dati sopra citati omettendo di citare Castelvetrano. Il 10 agosto del 1956 si registrarono a Castelvetrano 50 gradi. La cosa fu tanto rilevante che arrivo all’orecchio del più famoso metereologo del secolo scorso, cioè di Edmondo Bernacca, il quale alcuni anni dopo ebbe a ricordarlo scrivendo un articolo sul settimanale EPOCA. Si potrebbe obiettare che la notizia non è confermata. Ciò è dovuto al fatto che la temperatura non è stata registrata da un stazione metereologica ufficiale. Del resto anche quella di Catenanuova non è ufficiale. A parte tutto mi è stato riferito da persone molto anziane che ricordano quella indimenticabile giornata d’inferno. Concludendo il record di sempre della storia metereologica europea lo detiene Castelvetrano.