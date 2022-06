ASCOLTA L'ARTICOLO

La farmacia è una realtà fatta di persone e il suo successo non dipende esclusivamente dalla motivazione e dalle capacità del titolare, ma da quanto ciascun collaboratore riesce a raggiungere tutti i risultati legati al proprio ruolo. L’esperienza e la professionalità della farmacia Scarpinati è un punto di forza per l’azienda che si avvale di preziosi collaboratori che operano con efficienza ed efficacia per proporre prodotti e servizi e che mira ad estendere adeguati servizi sanitari nell’assistenza territoriale.

Vincenzo Danimarca, presidente di Progetto Triscina esprime soddisfazione: ” Il primo Giugno, all’apertura della Farmacia a Triscina di Selinunte, ho augurato buon lavoro a tutto lo staff della farmacia Scarpinati e mi sono complimentato per la gentilezza del personale e l’ambiente accogliente. L’ Associazione” Progetto Triscina” plaude all’apertura della Farmacia che assicurerà il servizio estivo nella borgata. Il servizio sarà effettuato dal dott. Pietro Scarpinati, figlio di Angela Leone e nipote della farmacista Teresa Papa, che, assieme al suo staff, si prenderà cura degli abitanti della borgata assicurando anche un buon servizio di parafarmacia durante la stagione invernale.

L’ associazione si è sempre battuta affinché la borgata avesse un efficiente servizio sanitario. Purtroppo, per diversi anni e per varie motivazioni, il territorio non è stato assolutamente servito. Finalmente, dall’anno scorso e quest’anno, le cose sembra vadano per il verso giusto. Fiduciosi del lavoro aziendale che la Farmacia del dott. Pietro Scarpinati svolgerà con impegno e grati per la sensibilità e l’attenzione mostrate per gli abitanti e i residenti della borgata, ci complimentiamo con il titolare per avere scelto Triscina e auguriamo buon lavoro “.

Francesca Mandina

Ass. Progetto Triscina

