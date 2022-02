ASCOLTA L'ARTICOLO

Hai deciso di metterti alla prova con le slot online? Queste popolari macchinette sono indubbiamente una delle più grandi attrazioni per un casinò online. E proprio per questo sono anche la scelta preferita dai migliori provider internazionali che si occupano di giochi da casinò virtuali. Di seguito scopriremo di più in merito alle slot classiche, a quelle con più rulli e parleremo delle slot progressive. Diamo inizio alle danze!

Slot classiche

Queste slot online sono le più tradizionali di tutte e si ispirano alle macchinette che troviamo nei casinò terrestri. Sono note per la loro struttura con tre rulli e regole molto semplici, comprese le funzionalità speciali che possono offrire, che sono praticamente nulle. Indubbiamente sono la soluzione migliore per iniziare a giocare, poiché hanno spesso tematiche molto basiche, di solito incentrate sul tema della frutta. Va detto però che non sempre riescono a offrire buoni premi, o meglio possono ricompensare con montepremi nella media, ma mancano giri gratuiti, bonus game e moltiplicatori che sono utili per far volare la vincita alle stelle. Nota che avendo un numero ridotto di rulli, offrono anche un numero ridotto di combinazioni possibili.

Slot a cinque rulli

A differenza delle slot tradizionali questa tipologia di slot, note anche come le videoslot, ha meccanismi più innovativi. Sono sicuramente le più comuni all’interno dei casinò online e hanno ottenuto grande popolarità grazie anche alla loro grafica. Ogni titolo sviluppato è una storia completa, caratterizzata da animazioni, suoni e video attraenti, capaci di assecondare le necessità e i gusti di giocatori nuovi e professionali. Diciamo che sono ideali per offrire un’esperienza più avvolgente e per dare un tocco sofisticato senza rinunciare mai all’intrattenimento. Questo tipo di slot online a cinque rulli prevede più linee di pagamento e aumentano soprattutto le possibilità di vincita su ogni giro. Tra le loro caratteristiche non mancano i giri gratuiti (spesso riattivabili grazie a icone o combinazioni vincenti), simboli speciali, bonus game e jackpot più alti.

Slot online a sei e sette rulli

Tra i giochi da casinò più recenti le slot con più rulli sono indubbiamente il simbolo di vera modernità. Aumentando le linee e i rulli previsti dalla struttura base di ogni titolo si migliora l’intera esperienza del gameplay. Considera che con più payline a disposizione di un giocatore, migliora anche la scommessa e la possibilità di ricevere un montepremi o vincita sempre più ricca. La loro particolarità? Hanno spesso tematiche ben sviluppate dai provider di riferimento, che non badano a spese in termini di intrattenimento. Giri gratuiti, moltiplicatori alti, bonus round e addirittura dei game aggiuntivi abbinati alle vincite, che permettono anche di poter raddoppiare la somma di denaro appena vinta. Attenzione però: se non si gioca con cautela potrebbe esaurire in pochissimo tempo il proprio bankroll, lasciando l’amaro in bocca a qualsiasi giocatore.

Slot progressive

Le slot progressive devono il loro nome alla presenza di un jackpot progressivo che è abbinato al gioco principale. Di solito è possibile sbloccare giocando da 3 a 4 jackpot, il cui valore è influenzato dal numero di scommesse e dal valore delle stesse. Per cercare di attivare questa chance di vincita il giocatore dovrà giocare puntate massime. Questo aspetto è il più rischioso, soprattutto se non si gioca in modo responsabile su un casinò online. Ricordiamo quindi ai giocatori che con questo tipo di slot online bisognerà investire di più rispetto alle altre tipologie già citate. Per ogni scommessa massima, parte del suo valore va a finire nel jackpot progressivo, ma ogni altra qualità e caratteristica del gioco resta invariata.

Slot per realtà virtuale

Nelle migliori piattaforme di gioco, come su 888 Casino, potrai trovare anche slot online per realtà virtuali, che si affidano a una tecnologia speciale e supportata da altri dispositivi. L’obiettivo di questi titoli è di riuscire ad abbracciare completamente e coinvolgere un giocatore, che potrà così immergersi in questa realtà virtuale. Si tratta di una modalità di gioco ideale per un’esperienza più realistica, che in qualche modo vuole richiamare l’emozione di un casinò tradizionale. Indubbiamente la realtà virtuale potrebbe andare ad affermarsi in modo globale già nei prossimi anni, diventando il simbolo dell’intero settore di gioco.

Conclusione

Ora che hai le idee più chiare sul mondo delle slot online potrai giocare con una consapevolezza maggiore. Non ti resta che metterti alla prova, sfidare la fortuna e iniziare a scoprire in prima persona quali sono i punti di forza di questo tipo di gioco che sta dominando in lungo e in largo il settore del gioco d’azzardo a distanza.

AVVISO: il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica

AUTORE. Claudia Bianco