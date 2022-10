ASCOLTA L'ARTICOLO

Il settore del marketing digitale è in forte espansione e, di conseguenza, offre numerose opportunità di lavoro. Proprio per questo motivo, tale settore sta diventando sempre più interessante, specie per i giovani.

Il mondo attuale è sempre più connesso, in qualsiasi momento della giornata e, di conseguenza, è di grande interesse per le imprese essere presenti online.

Eppure, si tratta di un settore nel quale non c’è una vera e propria parità tra il numero di aziende che cercano e il numero di lavoratori che inviano le candidature. Insomma, ci sono più offerte di lavoro che possibili candidati e, di conseguenza, il settore interessa sempre più persone.

Attenzione: non puoi improvvisarti esperto di marketing di punto in bianco ma, come per ogni lavoro, è indispensabile studiare e formarsi.

Quali sono le professioni più cercate nel settore del marketing digitale? Andiamo a scoprirle per capire se possono essere di tuo interesse e se puoi specializzarti in un dato campo.

#1 Sales manager

Una delle figure maggiormente ricercate in ambito marketing è il sales manager.

Si tratta di una figura che non nasce con il marketing digitale, ma arriva fin dal marketing classico. In poche parole, facciamo riferimento a quel professionista che si occupa della gestione delle strategia di vendita dell’azienda.

#2 Marketing specialist

Un’altra figura che è sempre più richiesta nel mondo del marketing digitale è quella del marketing specialist, ossia quello che si occupa di definire la strategia di marketing dell’azienda. Dunque, l’attività di questo professionista richiede ricerca, analisi, condivisione e molto studio alla base. Infatti, solitamente un marketing specialist deve gestire delle altre figure all’interno dell’azienda e, di conseguenza, deve avere competenze in vari settori.

#3 E-commerce manager

Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom del commercio online. Una delle principali ragioni di tale successo è da ricondursi alla pandemia legata al Covid-19 che ci ha costretti nelle nostre case e ha portato sempre più persone a fare acquisti online.

Ebbene, tutto questo ha portato ad un incremento delle richieste di una professione specifica: l’e-commerce manager, che attualmente è una delle figure maggiormente ricercata nel mercato del lavoro.

Infatti, nonostante in Italia l’e-commerce manager sia arrivato più tardi, oggi è quasi una certezza.

#4 SEO/SEM specialist

Per capire a cosa facciamo riferimento con questa figura dobbiamo parlare del mondo Google. Infatti, sia il SEO sia il SEM specialist basano la loro attività sul posizionamento nei motori di ricerca.

Ebbene, la differenza sta nel fatto che mentre il SEO specialist utilizza una strategia organica per raggiungere le prime posizioni su Google (quindi strategie gratuite), il SEM specialist di avvale di Ads, quindi di campagne sponsorizzate a pagamento.

#5 Social media manager

Ultimo lavoro, ma non per importanza, è il social media manager, ossia quel professionista che si occupa di gestire la strategia di crescita e posizionamento dell’azienda sui diversi social media.

Tutte queste professioni, possono essere svolte sia come dipendente che come libero professionista. Ovviamente, la scelta è solo tua.

Ti consigliamo comunque di valutare la possibilità di aprire la Partita IVA in quanto hai la possibilità di accedere al regime forfettario, che ti consente di pagare solo il 5% o il 15% di tasse sul tuo reddito imponibile, quindi su una percentuale del tuo incassato.

AUTORE. Claudia Bianco