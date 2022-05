ASCOLTA L'ARTICOLO

Stiamo quasi per arrivare alla conclusione di quella che è stata un’altra entusiasmante stagione di Champions League. Anche quest’anno le emozioni sono state tante. Dalla gioia per le qualificazioni, alla tristezza infinita per un’eliminazione inaspettata e sofferta.

La vittoria della coppa è sicuramente il coronamento di una stagione eccellente e negli ultimi anni, non basta più, si fa per dire, vincere anche solo il proprio campionato. I tifosi si aspettano molto di più e anche piazzare scommesse online diventa sempre più difficile e avvincente.

Sono rimaste in gioco solamente quattro squadre e qualche esclusione di altissimo livello non era di certo stata pronosticata da alcun bookmaker.

Andiamo a vedere chi sono.

Manchester City come favorito

Per molti è il Manchester City di Guardiola la squadra favorita per la vittoria al titolo. Stiamo parlando di una delle squadre più forti e compatte in ogni reparto che si sia mai vista. Una difesa potente, un centrocampo imbottito di talenti pronti a fare la giocata e un attacco di tutto rispetto, anche senza una delle stelle che si sentono spesso nominare sui giornali.

Il gioco che viene prodotto dal Manchester City è impressionante, sia in termini di qualità che per quanto riguarda le occasioni nette per poter andare in vantaggio. L’incubo di ogni difesa e di ogni allenatore avversario.

Se dovessimo fare un nome, non abbiamo alcun dubbio. Il Manchester City sarà la squadra vincitrice, a meno che…

Il Liverpool sempre pericoloso

L’avversario più quotato da affrontare in finale è sicuramente il Liverpool. Anche in questo caso stiamo parlando di una delle squadre inglesi più forti e veloci di tutti i tempi. Giocatori di grandissima qualità che sono pronti a dar battaglia sul campo da calcio.

Anche l’organizzazione di gioco è di altissimo livello e, l’avversario da affrontare in semifinale, sembra essere davvero alla portata, anche se nulla va dato per scontato.

In fondo, anche una squadra forte come il Bayern di Monaco ha dovuto dire addio alle sue speranze di vittoria.

L’eterno Real Madrid

Anche nei momenti di difficoltà, come una fenice, il Real Madrid è in grado di risorgere dalle sue ceneri e colpire duramente i propri avversari. Lo sa benissimo il Manchester City che, pur avendo avuto molte possibilità di segnare, si è dovuto accontentare di “soli” quattro gol, a favore di 3 reti segnate dai Blancos.

Un Benzema ritrovato e davvero molto carico potrebbe guidare la squadra alla vittoria finale. D’altronde, quando sulla panchina siede un esperto di Champions League come Carlo Ancelotti, la vittoria va considerata.

La sorpresa Villareal

Nessuno avrebbe pensato che sarebbe potuta arrivare così lontana nella fase finale, eppure, il Villareal ha vinto e convinto. Ha eliminato prima la Juventus e poi il Bayern, dimostrando di poter essere un’avversaria temibile, capace di mettere tutti in difficoltà.

I tifosi hanno già iniziato a sognare il grande colpo e tutto sommato hanno ragione. Guardando i trascorsi storici della competizione, è successo che una squadra per nulla favorita, si sia imposta su nomi ben più blasonati.

Manca ancora poco alla fine e la curiosità è alle stelle!

AUTORE. Claudia Bianco