«L’immobile cade a pezzi e a rischiare sono i pedoni». A segnalare alla redazione di CastelvetranoSelinunte.it quanto succede in via Carlo Poerio, all’altezza del civico 4, è stato il signor Pippo Sparacio. Il rischio crollo è riferito a un’abitazione abbandonata che inizia a mostrare i primi segni di cedimento strutturale. Le foto inviateci dal lettore sono chiare: i primi calcinacci del balcone sono caduti proprio sul marciapiede mettendo così a rischio l’incolumità degli eventuali pedoni, o delle auto in transito.

La casa pericolante, infatti, si trova nella centralissima zona della chiesa dell’Addolorata dove dalla via Carlo Poerio, via Ruggero VII e da via Pietro Colletta converge la circolazione delle auto in piazza Vittorio Alfieri.

