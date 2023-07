La cloud region di Microsoft in Italia rappresenta una nuova frontiera innovativa per i progressi tecnologici nella più ampia infrastruttura continentale europea. Fornendo una miriade di servizi che spaziano dallo storage al machine learning, riesce ad offrire una piattaforma perfetta per sviluppatori e aziende.

Liberare il potenziale: servizi Azure

Con oltre 200 servizi, Microsoft Azure è all’avanguardia nel costruire il futuro digitale dell’Italia. Si tratta di un conglomerato di prodotti che vanno dai servizi in hosting per l’esecuzione delle applicazioni agli strumenti di analisi per prendere decisioni data driven. Il suo punto di forza è senza dubbio la flessibilità.

Azure garantisce alle organizzazioni l’elasticità necessaria per sviluppare, gestire e distribuire applicazioni su scala globale utilizzando gli strumenti e i framework preferiti. Non sorprende quindi che sia preferita dal 95% delle aziende Fortune 500 hanno scelto la sua affidabilità per fornire carichi di lavoro mission-critical sicuri.

Un esempio applicativo: le piattaforme di casinò online

Tra gli ambiti di lavoro mission-critical si possono annoverare tutti quelli che determinano, in caso di fallimento, una perdita economica sostanziosa per l’azienda o la realtà imprenditoriale che utilizza questi sistemi. Pensiamo ad esempio all’infrastruttura che sta dietro ai casinò online: queste piattaforme gestiscono contemporaneamente una così grande quantità di dati che se per qualsiasi motivo dovessero crashare, dovrebbero fare i conti con conseguenze dal punto di vista operativo non di poco conto.

Velocità e precisione: il caso specifico delle slot machine

Per comprendere meglio quanto sia importante poter contare su un’infrastruttura di valore, prendiamo un gioco specifico dei casinò online: le slot. In questo tipo di gioco, l’utente è immerso nella propria esperienza di gioco e nello stesso momento l’hardware deve fornire tutta la potenza necessaria per animazioni e musiche di qualità, garantire un dialogo efficiente tra portafoglio digitale e piattaforma, gestire le attività di migliaia di utenti allo stesso momento.

Uno dei motivi del successo delle slot, oltre alla qualità dei temi e alla loro facilità d’utilizzo, sta proprio nella grande fluidità dell’esperienza, che permettono all’utente di potersi godere una sessione di gioco gratificante e di qualità. Ecco perché le slot sono tra i giochi preferiti di coloro che si appassionano al mondo del gaming e dei casinò online.

Vitalizzare il paesaggio italiano

Con la creazione di una cloud regione Azure locale, Microsoft ha l’opportunità unica di stimolare il fiorente ecosistema tecnologico italiano, rendendolo più dinamico, inclusivo e competitivo. I data center locali offrono alle aziende italiane bassa latenza, alta disponibilità e una solida sovranità dei dati, rendendole più interessanti sul mercato globale. Inoltre, il potenziamento dei talenti locali con competenze informatiche avanzate equivale a una forza lavoro più competitiva, che si traduce in un aumento della crescita economica.

Abbracciare la sostenibilità

In linea con l’impegno dell’Italia nei confronti dell’Accordo di Parigi del 2015 sul cambiamento climatico, la cloud region Azure di Microsoft in Italia non è solo guidata da una tecnologia all’avanguardia ma anche da pratiche sostenibili. L’azienda si è impegnata a far sì che i data center siano alimentati al 100% da energia rinnovabile. Una dichiarazione d’intenti che illustra come la tecnologia possa essere versatile, in grado di favorire la crescita economica riducendo al contempo l’impatto ambientale.

Uno sguardo al futuro

Man mano che ci inoltriamo nell’era digitale, le nostre vite si intrecciano sempre di più con la tecnologia. In questo ambiente, i pionieri non solo abbracceranno la tecnologia, ma identificheranno e sfrutteranno i loro punti di forza unici. Certamente, l’adozione da parte dell’Italia della cloud region di Microsoft è un passo coraggioso verso un futuro caratterizzato dalla trasformazione digitale e dai servizi cloud intelligenti. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un’organizzazione focalizzata su Data Science, Big Data, Intelligenza Artificiale o IoT, Azure ha il potenziale per accelerare in modo sostanziale i vostri sforzi.

“L’innovazione distingue un leader da un seguace”, una citazione di Steve Jobs, cofondatore di Apple: nel panorama tecnologico in continua evoluzione, non sono mai state pronunciate parole più veritiere. La collaborazione dell’Italia con Microsoft non solo la posiziona come leader regionale nel campo della tecnologia, ma dà anche forma a narrazioni future su ciò che l’innovazione, se alimentata da risorse come Azure, può essere in grado di raggiungere.

AUTORE. Claudia Bianco