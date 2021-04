«I sindaci e i presidenti dei consigli comunali devono incatenarsi davanti il cancello del nostro ospedale, far sentire la propria voce e farsi ricevere dal Presidente della Regione Nello Musumeci». Il Vice Presidente del Comitato “Orgoglio Castelvetranese” Franco Messina pensa ai gesti provocatori e lo dice in questa intervista video del nostro direttore dove si fa il punto sulla questione del punto nascita in ospedale a Castelvetrano. Sabato scorso una disposizione di servizio del capo Dipartimento materno-infantile Peppino Clemente ha, di fatto, chiuso il reparto di Pediatria e trasferito, seppur temporaneamente, il punto nascita da Mazara a Castelvetrano. «Chiederemo un incontro con Musumeci», ha detto il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano. «Bisogna valutare il motivo perché perdiamo il punto nascita», dice il sindaco di Partanna Nicola Catania. «Bisogna capire se fare una protesta fine a se stessa oppure far sentire la propria voce per avere un punto nascita in sicurezza», dice ancora Catania.