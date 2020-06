Agatos Service, ente accreditato alla Regione Siciliana e con esperienza decennale nel campo della formazione, si rivolge adesso al mondo della scuola, consentendo ai docenti, in vista della imminente riapertura delle graduatorie di acquisire punteggio, conseguendo le certificazioni linguistiche e informatiche.

In particolare, per le certificazioni informatiche, Agatos propone i corsi di LIM e Tablet, da 300 ore ciascuno, che valgono un punto ciascuno nelle graduatorie docenti.

Sia la LIM Lavagna Interattiva Multimediale che il Tablet fanno parte delle cosiddette TIC Tecnologie per l’informazione e la comunicazione, importantissimi strumenti di apprendimento, in un mondo oggi completamente digitalizzato.

A cosa serve la Lavagna Interattiva Multimediale?

Con la LIM è possibile rivoluzionare la lezione tradizionale e renderla totalmente interattiva.

In dettaglio è possibile:

Proiettare dei testi ed evidenziarli;

Proiettare immagini ed interagire con esse modificandone forma e posizione;

Svolgere esercizi interattivi;

Proiettare contenuti multimediali

Quali sono gli utilizzi del Tablet a scuola?

Parimenti, con il Tablet è possibile incamerare informazioni, trattarle in modo rapido, condividerle col resto della classe, oppure si possono proporre esercizi e compiti personalizzati per ogni studente, si possono fare rapidamente ricerche e approfondimenti in rete, e molto altro.

Numerosi studi hanno dimostrato come la presenza della LIM o del Tablet in classe contribuisca ad aumentare la partecipazione e il coinvolgimento da parte degli alunni.

Si tratta di importanti strumenti di supporto della didattica tradizionale, che servono anche a stabilire un rapporto più congeniale con gli studenti che, in quanto nativi digitali, recepiscono il linguaggio multimediale meglio di qualsiasi altro canale di comunicazione.

Scopriamo di più sulle certificazioni linguistiche

Riguardo poi le certificazioni di lingua inglese, esse stanno avendo, negli ultimi anni, una rapida e notevole diffusione.

Si tratta, per chi la consegue, del riconoscimento, a livello nazionale ed europeo, della conoscenza della lingua inglese.

Sono stati stabiliti, a livello europeo, degli standard comuni di conoscenza della lingua inglese, specifici per ciascun livello: si va da A1, che indica una conoscenza scolastica, per proseguire con A2, B1, B2, C1, fino a C2 che è l’ultimo livello, equiparabile a quello di una persona madrelingua inglese.

Dunque se si consegue l’attestato presso un ente certificatore riconosciuto e accreditato, la certificazione viene riconosciuta in ambito sia nazionale che europeo.

E ciò, nell’ottica di un’eliminazione delle barriere e della libera circolazione di persone, che è tra i pilastri fondanti dell’Unione Europea.

Vantaggi ed agevolazioni della certificazione linguistica

La certificazione linguistica dà una serie di vantaggi e agevolazioni, tra cui:

Dà punteggio nelle graduatorie di II e III fascia , sia docenti che personale ATA , nonché nei concorsi pubblici ;

, sia che , nonché nei ; In ambito universitario, se nel piano di studi è prevista la lingua inglese (al di fuori delle facoltà di Lingue), avendo la certificazione, viene riconosciuta la materia nel piano di studi e non occorre sostenere l’esame ;

; Arricchisce notevolmente il proprio curriculum personale, data l’importanza della lingua inglese in ogni ambito lavorativo.

Con Agatos Service, se sei un aspirante docente, in questo momento puoi acquisire in breve tempo il massimo punteggio cumulabile nelle certificazioni informatiche e linguistiche, in maniera agevole e con un costante supporto, sia in fase di iscrizione che durante tutto il percorso formativo, con assistenza didattica e tecnica dedicata.