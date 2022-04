ASCOLTA L'ARTICOLO

Lavori di scerbatura già iniziati e quelli di rimozione delle canne sulla spiaggia ancora da appaltare. Così il Comune di Campobello di Mazara guarda all’avvio della prossima stagione estiva nelle due frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola. Mentre alcuni cittadini lamentano l’abbandono indisciplinato di rifiuti e i cumuli di immondizia sono sotto gli occhi di tutti, il Comune ha avviato da una settimana i lavori di pulitura di aiuole e marciapiedi. A eseguire gli interventi è la “Multiecoplast”, la stessa ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti, con l’aiuto di volontari del servizio civico. Sempre alla “Multiecoplast” il Comune ha affidato la rimozione dei cumuli di sabbia sul lungomare est e ovest e la bonifica delle discariche a cielo aperto sul territorio di Campobello e delle frazioni. Il costo per questo servizio è di 34 mila euro.

Per ulteriori 27 mila euro il Comune ha affidato i lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione alla “Itaca Costruzioni srl”: gli interventi saranno garantiti per i prossimi 5 mesi. La “Commerciale Impianti” – per 124 mila euro – sta, invece, lavorando per l’installazione di nuove plafoniere a basso consumo energetico nella zona compresa tra la via Ancona e la via Ungaretti, sul lato est di Tre Fontane. A Torretta Granitola, infine, al costo di 4 mila euro, il Comune sta provvedendo alla demolizione di due vecchie vasche obsolete che in passato venivano utilizzate per la raccolta di acque reflue. Intanto la Regione Siciliana ha garantito un contributo straordinario di 250 mila euro che servirà per i lavori di rimozione delle canne accumulatesi sulla spiaggia di Tre Fontane e per il ripristino dei tratti di lungomare crollati a seguito dei violenti nubifragi verificatisi nei mesi autunnali. Ma questi lavori si dovranno ancora appaltare.

AUTORE. Redazione