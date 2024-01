Il metodo Fusion è la soluzione definitiva personalizzata in base alle caratteristiche tipiche di ogni singolo cliente, con la massima protezione della pelle. Pelli abbronzate, chiare e scure: il metodo FUSION HA UNA SOLUZIONE PER TUTTI, IN PIENA SICUREZZA.

Non lasciare scampo ai peli superflui! L’azione del Metodo Fusion combina Luce Pulsata Ipl e Laser a Diodo, con una efficacia ed una rapidità d’azione mai visti prima.

• Il nostro LASER A DIODO è la più potente macchina sul mercato, aggiornata e potenziata con un raggio d’azione più ampio rispetto a quelle esistenti. Permette un TRATTAMENTO PIÙ RAPIDO E SICURO, anche su PELLI SCURE ed ABBRONZATE.

• La nostra LUCE PULSATA IPL, grazie alla sua particolare tecnologia permette di lavorare su diverse variabili del colore della pelle e dei peli, su qualsiasi parte del corpo, colpendo in maniera mirata il bulbo pilifero.

PULIZIA VISO DI NUOVA GENERAZIONE PROSKIN

Fai un check-up gratuito con la nostra Lampada “Wood” per scoprire il tuo tipo di pelle il trattamento più adatto ad essa. PROSKIN MIGLIORA LA RIGENERAZIONE CELLULARE E LA PRODUZIONE DI COLLAGENE, ILLUMINANDO LA PELLE. Inoltre, i movimenti effettuati sul viso permettono anche di riattivare la circolazione ed eliminare le cellule morte che non si rimuovono con la pulizia abituale, favorendo così l’azione dei cosmetici.

Proskin si avvale di una tecnologia innovativa ad ultrasuoni, emissioni acustiche impercettibili all’udito umano che creano però variazioni termiche in grado di pulire profondamente il viso senza l’utilizzo di prodotti chimici e senza provocare arrossamenti. Il trattamento Proskin comprende anche l’utilizzo di prodotti di altissima qualità: creme idratanti, maschere per il viso e fiale rivitalizzanti, con ingredienti utili ed efficaci come l’aloe vera, l’acido ialuronico e la vitamina C. Nella gamma anche un ottimo e utilissimo struccante.

Per una pelle più sana e luminosa scopri il percorso più adatto a te: indolore, efficace, senza rossori.

Nomasvello Castelvetrano

Via Mannone, 25/A

0924 902285

3896432470 (whatsapp)



