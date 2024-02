E’ stata istituita presso la Regione Siciliana l’Unità di crisi sull’agricoltura con l’obiettivo di fronteggiare le gravi difficoltà che il settore sta vivendo in Sicilia. “Il governo regionale è vicino al mondo dell’agricoltura che rappresenta un settore chiave della nostra economia. Siamo consapevoli che la maggior parte delle problematiche, che soprattutto in quest’ultimo periodo stanno assillando il settore, vanno risolte in sede europea. Pur tuttavia, siamo pronti a fare tutto il necessario per affiancare gli agricoltori e gli allevatori”, ha detto il Presidente della Regione Renato Schifani. Il tavolo di lavoro si è insediato oggi pomeriggio presso palazzo d’Orleans, alla presenza dell’assessore all’agricoltura, Luca Sammartino e dei dirigenti generali di ben cinque dipartimenti regionali.

