Proteggere il nostro ambiente per rendere migliori le nostre comunità è una delle 5 sfide del lionismo mondiale del secondo centenario. Il Lions Clubs International considera suo dovere e finalità etica primaria contribuire con tutta la sua autorità morale e capacità organizzativa alla protezione di tutto ciò che ci circonda. La salute del nostro pianeta è fondamentale per la vita e i Lions hanno risposto o stanno rispondendo alle sfide ambientali, sia a livello locale che globale, necessarie per tentare di preservare il nostro ambiente per le generazioni future, nella convinzione che un pianeta sano sia fondamentale al benessere di tutti. Il Lions Club Castelvetrano con il suo presidente Leonardo Parisi ha proceduto, nella giornata del 22 gennaio 2022, alla piantumazione del verde urbano presso la Scuola E. Medi di Castelvetrano per promuovere quella cultura nella comunità e soprattutto nelle nuove generazioni indispensabile per preservare l’ambiente.

AUTORE. Redazione