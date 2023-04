ASCOLTA L'ARTICOLO

Martedì 2 maggio, alle ore 18:00, nella Chiesa di San Domenico in Castelvetrano, verrà presentata la raccolta di racconti “Dodici” (Prospero Editore, Milano 2022), a firma di Eleonora Chiavetta. Già docente di Letteratura Inglese nell’Università di Palermo, Eleonora Chiavetta è autrice e curatrice di numerosi studi per case editrici nazionali e straniere, nonché vincitrice nel 2019 del Premio Francesco Carbone per la sua attività di critica letteraria nel campo della letteratura delle donne e, nel 2022, del Premio Paola Grassa con il racconto “Barcarola”, nell’ambito della prima edizione del Premio Internazionale Selinunte.

Nel corso della serata interverranno Laura Romano e Rosario Atria in dialogo con l’Autrice, Irene Bonanno che curerà le letture, i giovani musicisti Mariavita Pernice e Gabriele Li Causi coordinati da Mariella Zancana.

Le conclusioni saranno affidate a don Giuseppe I. Undari, Arciprete di Castelvetrano.

Sarà proposto il diaporama “…12 …12”, realizzato da Castrenze Ezio Fiorenza e sarà fruibile la mostra collettiva autori UIF sul tema “Verità di Donna”, allestita in occasione della rassegna.

Associazioni promotrici:

Società Dante Alighieri Castelvetrano

Fidapa International sezione di Castelvetrano

Fildis sezione di Castelvetrano

Palma Vitae

Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice

UCIIM sezione di Castelvetrano

UIF Unione Italiana Fotoamatori

UniTre sezione di Castelvetrano Selinunte

con il patrocinio dell’Arcipretura di Castelvetrano

