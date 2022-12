ASCOLTA L'ARTICOLO

«Esprimo soddisfazione perché l’impegno di Fratelli d’Italia è stato fatto proprio dal Governo regionale e ora amministrativi e tecnici assunti durante la pandemia Covid potranno continuare a lavorare in proroga sino a fine febbraio». Lo ha detto il vice capo gruppo FdI all’Assemblea Regionale Siciliana, il deputato regionale Nicola Catania, dopo che l’assemblea ha approvato l’emendamento aggiuntivo presentato dal Governo che proroga sino al 28 febbraio i contratti di tecnici e amministrativi precari Covid.

Proprio l’onorevole Catania, a nome del gruppo politico, qualche settimana addietro, aveva ricevuto all’Ars una delegazione di lavoratori. «È stato il nostro gruppo politico a chiedere alla compagine governativa una proroga nelle more che il Governo nazionale trovi la soluzione definitiva alla questione – ha detto Catania – questo personale rappresenta un patrimonio umano indispensabile per le strutture sanitarie in Sicilia».

