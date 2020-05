Certo, il futuro non si sta rivelando proprio come lo immaginavamo. Chissà per quanto ancora, la nostra vecchia vita rimarrà in sospeso, mentre la nostra nuova normalità, fatta di mascherine e precauzioni da prendere, ci farà compagnia ancora per un po’.

Ma questo non ci scoraggia: andremo comunque al ristorante, a prendere un caffè al bar, a gustare un bel gelato o a fare un aperitivo con un amico. Ci riprenderemo piccoli spazi di tranquillità, a poco a poco.

Sicuramente, almeno una cosa non tornerà più come prima: i menu di carta. Che così, improvvisamente, senza che nessuno se lo aspettasse, hanno fatto il loro tempo.

Da questo piccolo inconveniente può però venir fuori l’opportunità di semplificare la vita delle persone e quella dei ristoratori: ed è da questa idea che nasce Pronty, il primo menu digitale del Belice.

Grazie all’esperienza nel settore del marketing e delle nuove tecnologie di ilBelice.it, oggi Pronty è una realtà in grado di mostrarti il menu dei tuoi locali preferiti, direttamente dallo schermo del tuo smartphone.

Il funzionamento è molto semplice: i locali del circuito Pronty hanno un QR code bene in vista sui loro tavoli o sul loro bancone. Basta inquadrare il codice con la fotocamera del tuo smartphone, e sarà il tuo telefono stesso a mostrarti il link su Pronty.it da seguire per consultare il menu online.

E se il tuo smartphone non supporta la lettura dei QR code, o la tua fotocamera è danneggiata? Nessun problema, puoi andare direttamente sul sito www.pronty.it e scrivere il nome dell’attività in cui ti trovi nella barra di ricerca del sito.

O ancora, puoi chiedere ad un tuo amico di condividere con te il menu tramite WhatsApp, grazie all’apposita funzione presente sui menu di Pronty

Da un inconveniente, quindi, è venuta fuori una grande comodità: non c’è più bisogno di aspettare che il cameriere abbia un attimo per portarti il menu, e niente ansia da menu toccati da chissà quante mani e portatori di chissà quanti germi (diciamola tutta, avremmo dovuto evitarli anche prima del Covid).

Niente fogli dispersivi, magari con correzioni dovute al tempo. Al loro posto un menu ordinato, semplice e sempre aggiornato. Sempre a portata di mano, anche se non sei nel locale: perfetto per ordinare a domicilio o da asporto, fantastico per decidere già in partenza cosa vorrai mangiare stasera, e dove prenotare un tavolo.

Per avere un’idea più precisa quindi, non ti resta che andare su www.pronty.it e scoprire quanto è comodo il futuro dei menu. E non è finita qui, perché tante altre novità arriveranno su Pronty nelle prossime settimane!

https://www.pronty.it