Si è aperta a livello nazionale la settimana dedicata alle STEAM (science-tecnology-engineering-arts-mathematics) sul tema “I giovani verso tecnologia e innovazione”. Anche l’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano ha aderito all’insegnamento STEAM secondo le indicazioni ministeriali, decidendo di muoversi in una direzione innovativa.

Nella settimana appena conclusa, il programma STEAM è coinciso con la settima edizione della “Rosa digitale Week”, e con la Giornata internazionale della donna. A Castelvetrano la settimana STEAM è stata organizzata in collaborazione con la locale sezione Fidapa. Incontri con esperti, laboratori rivolti agli alunni della scuola primaria che sono entrati in collegamento con “La città della scienza” di Napoli. Scopo è stato quello anche di sensibilizzare alla pari opportunità di genere attraverso l’informazione.

All’incontro d’apertura ha partecipato l’esperto di Informatica medica Arianna Pellegrino del Politecnico di Torino che ha fatto chiarezza sulla novità che le STEAM porteranno nella scuola e nell’approccio educativo in generale: no alle discipline studiate singolarmente con poca interconnessione, no a un approccio poco interattivo, con scarsa applicazione delle nozioni all’ambito reale. Si, invece, a un apprendimento interdisciplinare in cui si stimola la curiosità e il pensiero critico. Gli alunni saranno i veri protagonisti del loro apprendimento in una logica di interconnessione e confronto.

AUTORE. Redazione