Nella giornata di lunedì 13 marzo 2023 gli studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado “Pardo” e gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “Nino Atria”, insieme alle docenti referenti Caterina Fratello e Betty Ciaravolo, hanno preso parte ad un incontro-corso di assaggio, realizzato in collaborazione con Fondazione Evo School e Unaprol, come previsto dal progetto “Olio in cattedra” svolto dal collega Mario Terrasi, referente Coldiretti Sicilia. Legato all’incontro-corso di assaggio è il concorso Bimboil Junior, indetto dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio nell’ambito del suddetto progetto – un programma educativo sulla conoscenza delle caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e zone di produzione degli oli extravergine d’oliva delle Città dell’Olio.

L’edizione 2022-2023 è dedicata al tema “Prendiamoci cura del mondo con l’olio EVO” e si articola nel concorso nazionale “Suoni d’Olio – Raccontare l’olio EVO come strumento di cura”, rivolto alle Scuole Secondarie di I grado. Gli studenti sono chiamati a realizzare un podcast di otto minuti, dedicato alla relazione tra cura e olio extra vergine d’oliva.

L’I.C. Capuana-Pardo di Castelvetrano è sempre pronto ad accogliere le iniziative fortemente ancorate al tessuto cittadino castelvetranese, assicurando così esperienze significative agli alunni e alle famiglie facenti parte della comunità scolastica. Non poteva pertanto non condividere e non proporre questa esperienza formativa, nata dalla volontà di dare particolare rilievo alla cultura dell’olio extravergine di oliva italiano attraverso la valorizzazione e conoscenza del mondo dell’olio extravergine DOP e IGP.

