ASCOLTA L'ARTICOLO

È l’architetto Giuseppe Bua, 43 anni, di Castelvetrano, il professionista che è stato selezionato con evidenza pubblica al Comune di Castelvetrano e che affiancherà l’Ufficio tecnico per i progetti che riguardano il PNRR. La selezione è avvenuta a dicembre scorso: su 18 candidati alla prima fase sono passati in 5, poi, per punteggio, è stato selezione l’architetto Bua. L’incarico a tempo determinato è stato affidato per 36 mesi e il professionista potrà fare 100 giorni all’anno. I fondi per pagare il suo onorario vengono gestiti dall’Agenzia per la coesione. Quello degli incarichi esterni riguardanti i progetti PNRR dei Comuni è una procedura adottata da tutti gli enti locali. In base al numero di abitanti in alcuni ne sono stati selezionati due, in altri, come a Castelvetrano, uno solo.

AUTORE. Redazione