L’avvocato Adriana Vella è il nuovo difensore d’ufficio del boss Matteo Messina Denaro. Il legale è stato nominato oggi, durante l’udienza del processo per le stragi di Capaci e via D’Amelio che si sta celebrando a Caltanissetta. «Messina Denaro è un imputato come gli altri e lo difenderò come farei per chiunque altro», ha detto all’Ansa l’avvocato. Sempre stamattina, durante l’udienza, l’avvocato Calogero Montante, nominato in prima battuta difensore d’ufficio del boss Matteo Messina Denaro, aveva chiesto alla Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta di essere dispensato dall’incarico per motivi di salute. Le parti civili hanno chiesto la nomina di un avvocato d’ufficio e la Corte si è ritirata per decidere. Dopo la camera di consiglio, la Corte ha dispensato l’avvocato Montante.

Una decina di giorni fa l’avvocato aveva denunciato alla polizia, di aver subito minacce di morte mentre nell’udienza dello scorso 9 marzo, aveva sostenuto di essere incompatibile con la nomina appena ricevuta poiché in passato è stato difensore d’ufficio del falso pentito Vincenzo Scarantino sia nel Borsellino quater che in appello e di ricoprire la carica di vice procuratore onorario alla procura di Palermo. Eccezione però rigettata dalla Corte.

AUTORE. Redazione