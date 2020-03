Il Sindaco della città di Castelvetrano, Dott. Enzo Alfano, informa la cittadinanza che l’Enel ha comunicato, che in data 04/03/2020, procederà al distacco dell’alimentazione elettrica dei pozzi siti in C.da Staglio e C.da Airone.

Ne consegue che nelle ore pomeridiane del giorno 04/03/2020 ci sarà una mancanza di erogazione idrica nella zona periferica di Via Amm. Rizzo, Via Omero, Via Trapani, Via Lepanto e tutte le zone interessate da approvvigionamento nelle ore predette. Si prevede la normale erogazione di acqua già per il giorno successivo.