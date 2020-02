Alcuni disservizi al servizio idrico sono stati registrati oggi nel territorio di Castelvetrano. Lo rende noto il sindaco Enzo Alfano che scrive in una nota: “Oggi, a causa di guasti alle pompe della Sicilia Acque, fornitore del Comune di Castelvetrano, è stata compromessa la giusta erogazione di acqua per 22 litri al secondo, causando la mancata distribuzione dell’acqua alla città anche per questa sera. I tecnici Enel sono sul posto per le dovute riparazioni e la situazione si sta evolvendo verso la soluzione del problema”