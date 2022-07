Ci sarà anche l’attore castelvetranese Fabrizio Ferracane nel cast del nuovo film “Doppio passo”: il primo ciak è stato dato il 9 luglio scorso. Il film è l’opera che segna il debutto alla regia per il documentarista Lorenzo Borghini, con sceneggiatura di Cosimo Calamini e lo stesso Lorenzo Borghini. Il film, prodotto da Garden Film in collaborazione con Rai Cinema, è sostenuto da Toscana Film Commission nell’ambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema.

Il film racconta la storia di Claudio, storico capitano della Carrarese Calcio (interpretato da Giulio Beranek), un trascinatore sia all’interno del rettangolo verde che in ambito familiare. Tuto sembra andare per il meglio: la squadra ottiene la promozione in serie B e, grazie a un prestito ricevuto dall’amico Sandro Costa (Giordano De Plano), Claudio e la moglie Gloria (Valeria Bilello) riescono ad aprire il ristorante che hanno sempre desiderato come investimento economico futuro della famiglia. La tanto agognata serie B, però, si rivela una condanna: a Claudio, nonostante il suo ruolo da capitano e trascinatore della squadra, non viene rinnovato il contrato a causa dell’età. Sarà per lui l’inizio della caduta, sia come atleta che come uomo.

Le location scelte per le scene sono le città di Carrara, Forte dei Marmi, Prato e Firenze. Insieme a Ferracane (che ha concluso poche settimane addietro le riprese in provincia di Trapani per il film di Emma Dante) è prevista la partecipazione straordinaria di Bebo Storti.