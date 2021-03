La neve ha imbiancato diverse aree della Sicilia. Già ieri una coltre bianca ha fatto la sua comparsa anche a bassa quota. È stato un risveglio mattutino con neve quello avvenuto in questo anomalo inizio di primavera. Alcune scuole sono state chiuse in alcuni Comuni del Catanese. Piana degli Albanesi, nel Palermitano, si è svegliata sotto la neve e come testimoniano le fotografie realizzate dalla nostra redazione, oggi il bianco sulle cime delle montagne era visibile anche da Castelvetrano. Nel cuore della Valle del Belìce, la neve ha ricoperto le colline dei pressi di Montevago.