Il film “Primadonna” oggi al cinema Marconi di Castelvetrano. Di mattina la proiezione è stata riservata ad alcune classi dell’Istituto tecnico “G.B. Ferrigno” di Castelvetrano, alla presenza dell’attrice Claudia Gusmano, che interpreta la protagonista, Lia, figlia del personaggio interpretato da Fabrizio Ferracane. L’attore castelvetranese, che si trova in Puglia per lavoro, si è collegato in remoto con i ragazzi. Un saluto di Ferracane è previsto anche per la replica del film, in programma alle ore 19:00, proiezione per i soci Fidapa ma aperta anche al pubblico.

“Primadonna” è un film diretto dalla regista Marta Savina, fiorentina di nascita ma con origini siciliane, ed è stato girato a Galati Mamertino, sui Nebrodi. La pellicola racconta le vicende di una ragazza, Lia, che nella Sicilia degli anni ’60 denuncia colui che l’aveva stuprata, ribellandosi così alla logica del “matrimonio riparatore”. La storia raccontata nel film è ispirata alla vita reale di Franca Viola, la diciassettenne di Alcamo che nel 1965, per la prima volta in Italia, rifiutò di sposare il suo ex fidanzato che ne aveva abusato sessualmente.

«”Primadonna” è un film intenso, che io personalmente dedico a tutti i padri. Spero lo vedano più persone possibile, perché è un film importante e necessario. Sarà un piacere poter dialogare, insieme a Claudia, protagonista del film, con i giovani di oggi che saranno gli adulti di domani. Mi dispiace tantissimo non poter essere presente anche alla proiezione serale, ma sono sicuro ci saranno presto altre occasioni per poter incontrare i miei concittadini», commenta Fabrizio Ferracane.

AUTORE. Giacomo Moceri