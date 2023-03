ASCOLTA L'ARTICOLO

Il cielo terso, il sole che già accarezza i visitatori e una temperatura che inizia a diventare più calda: i parchi archeologici sono pronti a sbocciare. Segesta dove il tempio dorico accoglie imponente e il percorso fino al Teatro antico diventa una vera immersione green; e Selinunte dove il tramonto è già uno spettacolo, sembra di camminare in un giardino. Dunque è il periodo dell’anno in cui bisogna fare un passo indietro perché la natura è la vera protagonista e bisogna lasciarle spazio, assecondarla, farsela amica. E la domenica diventa un’occasione di scoperta: la prossima ( 5 marzo ) i siti culturali saranno a ingresso gratuito come sempre nella prima domenica del mese. Sono previste visite guidate di CoopCulture: la guida aspetterà i visitatori a Selinunte per una passeggiata tra i templi alle 10 e alle 12. I visitatori verranno accompagnati fino alla collina orientale per scoprire le vicende storiche, mitologiche e gli aneddoti legati alla fondazione ed allo sviluppo della città. Ecco apparire il Tempio E, poi l’area del Tempio F, probabilmente dedicato a Dioniso; e il Tempio G, tra i cinque templi greci più grandi di sempre. Quindi si proseguirà fino al Baglio Florio per la visita all’antiquarium.

A Segesta invece ritorna un appuntamento molto amato, sempre sold out in poche ore: alle 9,30 partirà infatti il Trekking degli Elimi, vera esperienza immersiva sul territorio per scoprire zone del parco poco conosciute come il santuario in contrada Mango, lungo un percorso tra sorgenti, cascatelle, agrumeti. Il percorso di circa 4 km parte dall’ingresso, raggiunge Case Barbaro per costeggiare, in totale sicurezza, lo strapiombo della montagna: girando intorno a balze rocciose su un sentiero sterrato, si passa da grotta Vanella, per raggiungere l’area archeologica del santuario. Da qui, inerpicandosi lungo il costone del Vallone della Fusa, si raggiungerà il sentiero che porta allo Stazzo sede dell’Antiquarium dove sono esposti reperti riferiti anche alle zone attraversate. Sarà anche possibile partecipare alle visite guidate da un archeologo all’antico tempio dorico: alle 10.30 e alle 11.45 si potranno scoprire le origini (la sua origine fu in legno), la storia, lo stile, le tecniche costruttive di una delle architetture più straordinarie del Mediterraneo.

SELINUNTE

VISITA Passeggiata tra i templi | domenica 5 marzo | ore 10 e 12 | biglietto: 10 euro. Ingresso gratuito al Parco

SEGESTA

TREKKING DEGLI ELIMI: domenica 5 marzo | ore 9,30 | biglietto: 15 euro. Ingresso gratuito al Parco

VISITA L’archeologo racconta | domenica 5 marzo | ore 10.30 e 11.45 | biglietto: 7 euro. Ingresso gratuito al Parco

