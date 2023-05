ASCOLTA L'ARTICOLO

Una nota con osservazioni critiche sul Piano regolatore generale di Castelvetrano. A inviarla al sindaco e al consiglio comunale è stata la sezione locale di Castelvetrano di “Italia Nostra”. Nel testo si analizzano gli aspetti normativi del Prg in riferimento al centro storico. Nello specifico, ad esempio, “Italia Nostra” evidenzia la «mancanza di indicazioni sui possibili interventi edilizi, per ogni singolo edificio, nelle zone A2 e A3, come invece sarebbe necessario per legge». Così facendo «in tali zone sono state autorizzati, quasi esclusivamente, interventi di demolizione e ricostruzione». Per “Italia Nostra” c’è discordanza tra le norme del Prg che definiscono i tipi di intervento edilizio per la zona A1 e la legge urbanistica siciliana. La sezione locale di “Italia Nostra”, guidata da Pietro Di Gregorio, ha partecipato a una conferenza di servizi su invito del sindaco Alfano, durante la quale sono state espresse le criticità evidenziate. «L’Amministrazione ha recepito le nostre osservazioni – spiega Di Gregorio – ma non ha espresso un indirizzo univoco che dovrebbe valere per il futuro».

AUTORE. Redazione