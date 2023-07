ASCOLTA L'ARTICOLO

Confermato per questa sera il mercatino a Triscina di Selinunte. L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano aveva provveduto già a fine giugno a preparare la circonvallazione, sede del mercatino, sostituendo le lampade ed operando una importante opera di bonifica. Ciò nonostante, alla data del 29 giugno non risultava presentata alcuna domanda di partecipazione e rendendo impossibile la programmazione dell’evento. Questa sera, 17 luglio, nonostante non sia ancora noto il numero di commercianti che saranno presenti, è stato lo stesso assessore Antonino Manuzza ha conferma alla nostra redazione che il tanto atteso mercatino della borgata si svolgerà regolarmente.

