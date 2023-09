ASCOLTA L'ARTICOLO

Si conclude domenica 3 settembre al parco Archeologico di Selinunte la rassegna “Tramonti di speranza”, promossa dall’associazione Palma Vitae in collaborazione con il parco archeologico di Selinunte ed Erbozeta. Quest’ultimo appuntamento si occupa di prevenzione e salute e prevede un incontro con la dott.ssa Debora Castrogiovanni, senologa e diagnosta della clinica La Maddalena di Palermo, che incontrerà le persone presenti per dialogare insieme sulle buone prassi per la prevenzione senologica ed effettuerà delle visite gratuite, per chi ne farà richiesta la sera stessa.

L’incontro è previsto alle ore 19,00 ma la dottoressa sarà già presente dalle ore 18,00 per chi volesse incontrarla prima. Se le richieste dovessero essere tante si procederà con una formula di sorteggio. Il tutto si svolgerà di fronte al Baglio Florio, dove sarà montata una tenda per le visite e davanti al palco si svolgerà l’evento.

Ci sarà pure un momento artistico a cura delle socie Palma Vitae che daranno una restituzione poetica della rassegna con scritti originali e non, con un accompagnamento musicale a cura di Angela Leone. L’entrata sarà libera.

